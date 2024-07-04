Площадь пожара в подмосковном Новоивановском выросла до 1,6 тыс "квадратов"

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Площадь пожара на площадке с деревянными паллетами в подмосковном поселке Новоивановское увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как отметили в ведомстве, огонь охватил деревянные паллеты, частный дом и обшивку рядом стоящего торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет, людей успели эвакуировать.

В данный момент на месте работают около 60 специалистов и 15 единиц техники, кроме того, силы и средства наращиваются.

В свою очередь, прокуратура Московской области начала устанавливать обстоятельства пожара. По предварительным данным, возгорание произошло на складе днем 4 июля, после чего огонь перекинулся на соседние здания. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

Возгорание и взрыв произошли накануне в ларьке, расположенном на площади возле вокзала, в подмосковной Кубинке. Спасатели оперативно потушили открытое горение, которое распространилось на 12 квадратных метров, и приступили к проливке и разбору конструкций.

Позже СК РФ по Подмосковью возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Установлением обстоятельств инцидента, а также проведением осмотра занимались следователи и криминалисты.

