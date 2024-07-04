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04 июля, 09:11

Происшествия

Защита американца Блэка, осужденного во Владивостоке, обжаловала приговор

Фото: РИА Новости/Илья Аверьянов

Защита американского солдата Гордона Блэка, осужденного во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, обжаловала приговор, сообщает РИА Новости.

Сторона защиты просит отменить приговор Первомайского районного суда Владивостока и передать уголовное дело на новое разбирательство.

19 июня суд признал военного Соединенных Штатов Америки Гордона Блэка виновным в краже и угрозе убийством и приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима.

Приморский краевой суд Владивостока арестовал Блэка по обвинению в краже в мае этого года. По версии следствия, Блэк, будучи в квартире своей знакомой во Владивостоке, в результате ссоры схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни.

Позже стало известно, что обвинение запрашивало суд приговорить Блэка к сроку в 4 года и 8 месяцев в колонии-поселении, а также оштрафовать его на 40 тысяч рублей. При этом защита призывала суд оправдать американца по всем обвинениям.

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