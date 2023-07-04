Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:05

Происшествия

Сейсмологи опровергли вероятность сильного землетрясения в Азербайджане

Фото: 123RF/cylonphoto

Гендиректор центра сейсмологической службы Азербайджана Гурбан Етирмишли призвал жителей страны не волноваться, поскольку вероятности сильного землетрясения в республике нет. Об этом он сообщил изданию Apa.

По его словам, в Азербайджане будут продолжаться афтершоки, однако сильного землетрясения не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Эпицентр находился в 43 километрах от города Хачмаз. Сильные толчки ощущались и в Баку.

Вскоре после этого поступили сообщения о землетрясении в Дагестане магнитудой 5,9 балла. Информация о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступала.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Азербайджане

Читайте также

происшествияза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика