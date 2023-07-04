Сейсмологи опровергли вероятность сильного землетрясения в Азербайджане

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Гендиректор центра сейсмологической службы Азербайджана Гурбан Етирмишли призвал жителей страны не волноваться, поскольку вероятности сильного землетрясения в республике нет. Об этом он сообщил изданию Apa.

По его словам, в Азербайджане будут продолжаться афтершоки, однако сильного землетрясения не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Эпицентр находился в 43 километрах от города Хачмаз. Сильные толчки ощущались и в Баку.

Вскоре после этого поступили сообщения о землетрясении в Дагестане магнитудой 5,9 балла. Информация о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступала.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Азербайджане