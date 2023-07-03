03 июля, 23:49Происшествия
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,9
Фото: depositphotos/vchalup2
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,9, подземные толчки ощущались жителями Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что землетрясение было зафиксировано в 100 километрах от Дербента, в сторону Азербайджана. Толчки произошли на глубине в 10 километров.
Информация о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступала.
Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Азербайджане, в 43 километрах от города Хачмаз. Сильные толчки также ощутили и жители Баку, они начали покидать свои дома.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Азербайджане
Читайте также