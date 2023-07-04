Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках достигла 2,3 тысячи кв м

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Площадь возгорания в здании бывшей мебельной фабрики в Химках, в которой горят лакокрасочные материалы, увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Всего для тушения пожара привлекаются 90 человек и 33 единицы техники, как уточнили в ведомстве.

О пожаре на улице Некрасова, дом 2, в микрорайоне Сходня стало известно вечером 3 июля. До этого сообщалось, что площадь возгорания в здании фабрики достигла одной тысячи квадратных метров.

Установление всех обстоятельств и причин пожара находится под контролем прокуратуры Московской области. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Площадь пожара в Химках увеличилась с 400 до 1000 квадратных метров