Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках возросла до тысячи "квадратов"

Фото: 50.mchs.gov.ru

Площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках, где горят лакокрасочные материалы, возросла до одной тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Информация о пожаре на улице Некрасова, дом 2, в микрорайоне Сходня появилась в 21:24. Сперва речь шла о возгорании на площади 400 квадратных метров.

Данные о пострадавших уточняются. На месте происшествия работают спасатели. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, есть угроза распространения огня на все здание бывшей фабрики – до 1,5 тысячи квадратных метров.

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Крупный пожар произошел в подмосковных Химках