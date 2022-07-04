Посольство России в Дании устанавливает личность погибшего при стрельбе россиянина

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Личность погибшего во время стрельбы в торговом центре "Филдс" в Копенгагене россиянина устанавливается, сообщается в телеграм-канале МИД РФ.

"Посольство в контакте с полицией устанавливает личность нашего соотечественника", – говорится в сообщении.

В диппредставительстве также выразили соболезнования пострадавшим и их близким.

Ранее стало известно, что среди погибших во время стрельбы в торговом центре "Филдс" в Копенгагене оказался 47-летний россиянин.

До этого сообщалось, что в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена пострадали несколько человек. Один человек был арестован в связи со стрельбой.

Позже в полиции сообщили, что три человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене. Уточнялось, что еще трое находятся в критическом состоянии.

По словам Серена Томассена, подозреваемый – 22-летний датчанин. В полиции не исключают террористического характера стрельбы.

