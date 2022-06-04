Движение в тоннеле на съезде с МКАД в сторону Калужского шоссе восстановили

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение в тоннеле на съезде с внутренней стороны МКАД в сторону Калужского шоссе восстановили. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее сообщалось, что в тоннеле опрокинулся грузовик. Из-за ДТП движение осуществлялось по одной полосе из двух. На место были вызваны оперативные службы города.

В результате происшествия была повреждена отделка стен тоннеля. По предварительной информации, пострадали и коммуникации, проложенные по стене тоннеля. Из-за уборки проезжей части движение в тоннеле временно закрывали.

