Движение в тоннеле на съезде с МКАД в сторону Калужского шоссе временно закрыли из-за ДТП

Фото: пресс-служба столичного Дептранса

Движение в тоннеле на съезде с внутренней стороны МКАД в сторону Калужского шоссе временно закрыли из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия была повреждена отделка стен тоннеля. По предварительной информации, пострадали и коммуникации, проложенные по стене тоннеля.

Движение в тоннеле перекрыли из-за уборки проезжей части.

Ранее сообщалось, что в тоннеле опрокинулся грузовик. Из-за ДТП движение осуществлялось по одной полосе из двух. На место были вызваны оперативные службы города.

