Движение в тоннеле на съезде с МКАД в сторону Калужского шоссе временно закрыли из-за ДТП

04 июня, 22:44
Фото: пресс-служба столичного Дептранса
Движение в тоннеле на съезде с внутренней стороны МКАД в сторону Калужского шоссе временно закрыли из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В ведомстве отметили, что в результате происшествия была повреждена отделка стен тоннеля. По предварительной информации, пострадали и коммуникации, проложенные по стене тоннеля.
Движение в тоннеле перекрыли из-за уборки проезжей части.
Ранее сообщалось, что в тоннеле опрокинулся грузовик. Из-за ДТП движение осуществлялось по одной полосе из двух. На место были вызваны оперативные службы города.
Грузовик опрокинулся на МКАД в районе съезда на Калужское шоссе
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