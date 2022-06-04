Минимум четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По меньшей мере четыре человека погибли в результате аварии с микроавтобусом в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Еще 15 человек пострадали, среди них – дети.

Как отметил собеседник агентства, виновником происшествия является водитель, ему стало плохо за рулем.

Ранее сообщалось, что в районе Химок автобус, следовавший по маршруту № 851, въехал в остановку общественного транспорта. ДТП произошло на Ленинградском шоссе близ владения 16 по направлению движения в область. На момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек.

Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Химках. В качестве предварительной причины произошедшего названа потеря сознания водителем.

