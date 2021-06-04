Две машины столкнулись на МКАД между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Авария произошла на участке МКАД между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.

Известно, что в ДТП столкнулись два автомобиля. В результате движение по внутренней стороне автодороги оказалось затруднено на 3 километра.

"По возможности планируйте маршруты в объезд северного участка МКАД", – попросили в Дептрансе.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на Новорижском шоссе около МКАД в Подмосковье. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.

До этого авария с участием автомобиля такси произошла на Автомоторной улице. В результате ДТП машина перевернулась.