Стали известны личности погибших при пожаре на Профсоюзной улице

Погибшими в пожаре на Профсоюзной оказались родственники бывшего замминистра по делам СНГ Владимира Колмогорова: его дочь, две внучки и теща, сообщает телеканал Москва 24.

Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже жилого дома № 94, корпуса 2. Пламя охватило 15 квадратных метров.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, все началось из-за короткого замыкания в одном из электроприборов.