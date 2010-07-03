Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Один человек погиб при пожаре в квартире на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в квартире на Дмитровском шоссе в доме № 64, корпусе 1. Общая площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в многоэтажном доме в районе Тропарево-Никулино. При тушении пожара из подъезда дома были выведены 10 человек.

Огонь вспыхнул на лоджии квартиры, расположенной на пятом этаже 16-этажного дома. Площадь пожара составила примерно 30 квадратных метров.

