Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Бирюлеве Восточном

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Лебедянская, в доме № 15, корпусе 2. Возгорание ликвидируют в девятиэтажном доме на втором этаже.

По словам источника, на данный момент из здания эвакуируют людей. Подробности возгорания уточняются.

Ранее в результате пожара на севере столицы погиб один человек. Инцидент произошел в квартире на Дмитровском шоссе в доме № 64, корпусе 1. Общая площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.

