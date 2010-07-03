СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Конькове

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели двоих детей и двоих взрослых при пожаре в квартире в Конькове. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". В настоящее время следователи осматривают место пожара и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в экстренных службах столицы сообщили о гибели четырех человек в результате пожара в Конькове. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже жилого дома № 94, корпусе 2 на Профсоюзной улице.