Число погибших при пожаре в Конькове увеличилось до четырех человек

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Количество погибших при пожаре в квартире в Конькове увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По уточненной информации, все четверо человек погибли в результате пожара", – рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в жилом доме в столичном районе Бирюлево Восточное. Инцидент произошел на улице Лебедянской, в доме № 15, корпусе 2. Возгорание ликвидируют в девятиэтажном доме на втором этаже.

