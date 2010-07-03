Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры в Конькове

Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры на улице Профсоюзная на юго-западе Москвы. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС.
Инцидент произошел в квартире на пятом этаже в доме 94, корпусе 2. Площадь возгорания – 15 квадратных метров.
"Спасены двое детей и двое взрослых. Они были переданы наряду скорой медицинской помощи для осмотра. Для ликвидации пожара на место происшествия были направлены 9 подразделений (30 человек личного состава). В 11:09 пожар был ликвидирован", – указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в жилом доме в столичном районе Бирюлево Восточное. Инцидент произошел на улице Лебедянской, в доме № 15, корпусе 2. Возгорание ликвидировали в девятиэтажном доме на втором этаже.
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