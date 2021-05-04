В посольстве заявили, что россиян среди пострадавших в Мехико нет

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Россиян нет среди пострадавших в аварии в метро в столице Мексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

"По данным местного МИД, среди пострадавших в катастрофе россиян не было", – уточнил пресс-секретарь посольства России в Мексике Евгений Ненашкин.

Кроме того, представитель Красного Креста рассказал, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте происшествия раненых больше нет.

Ранее мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум рассказала, что внутри вагона рухнувшего поезда все еще находятся тела четырех погибших. Она добавила, что на месте ЧП продолжаются работы по ликвидации последствий.

Шейнбаум отметила, что в больницы города доставлены 79 человек. Число погибших возросло до 27.

Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико 4 мая. По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы. Причины произошедшего выясняются.