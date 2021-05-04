В посольстве заявили, что россиян среди пострадавших в Мехико нет

17:30
Фото: AP Photo/Fernando Llano
Россиян нет среди пострадавших в аварии в метро в столице Мексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.
"По данным местного МИД, среди пострадавших в катастрофе россиян не было", – уточнил пресс-секретарь посольства России в Мексике Евгений Ненашкин.
Кроме того, представитель Красного Креста рассказал, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте происшествия раненых больше нет.
Ранее мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум рассказала, что внутри вагона рухнувшего поезда все еще находятся тела четырех погибших. Она добавила, что на месте ЧП продолжаются работы по ликвидации последствий.
Шейнбаум отметила, что в больницы города доставлены 79 человек. Число погибших возросло до 27.
Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико 4 мая. По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы. Причины произошедшего выясняются.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: