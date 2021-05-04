Число госпитализированных после обрушения метромоста в Мехико увеличилось до 79

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Число пострадавших, доставленных в больницы после обрушения метромоста в Мехико, достигло 79, сообщили в мексиканском департаменте по интегральному управлению рисками и гражданской защите.

"Обновлен список людей, доставленных в больницу к 05:30 по местному времени во вторник (13:30 по московскому времени. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении департамента в Twitter.

В обновленном списке госпитализированных указаны имена 79 человек, как минимум трое из которых – несовершеннолетние.

Ранее сообщалось о 65 госпитализированных и 23 погибших в результате катастрофы.

Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико 4 мая. По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы. Причины произошедшего выясняются.

Мэр Мехико заявила, что будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро, по которой передвигался поезд.