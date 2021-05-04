Президент Мексики выразил соболезнования семьям погибших при крушении поезда

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Соболезнования семьям погибших при крушении поезда метро выразил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом сообщает РИА Новости.

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум рассказала, что внутри вагона рухнувшего поезда все еще находятся тела четырех погибших. Она добавила, что на месте ЧП продолжаются работы по ликвидации последствий.



Шейнбаум отметила, что в больницы города доставлены 79 человек. Число погибших возросло до 27.

Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико 4 мая. По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы. Причины произошедшего выясняются.