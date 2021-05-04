Очевидцы рассказали об обрушении метромоста в Мексике

В Мехико обрушился метромост. По официальным данным, погибли более 20 человек. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Расскажем все подробности случившегося.

Сложился в секунду

Фото: AP Photo/Jose Ruiz

Трагедия в столице Мексики произошла на 12-й линии метро в районе станций "Оливос" и "Тесонко" на юго-востоке города 3 мая в 22:25 по местному времени (4 мая в 06:25 по Москве). Метромост обрушился прямо на проезжую часть, когда по нему двигался очередной поезд. Вагоны упали с высоты около 10 метров. Момент крушения попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Полиция выставила оцепление в радиусе 100 метров вокруг места трагедии. В периметр не пускают журналистов и тех, кто не может подтвердить, что живет недалеко от точки обрушения метромоста. Сообщается, что проведение спасательной операции на месте ЧП осложнялось угрозой падения вагонов. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что для начала пришлось стабилизировать метропоезд, который находился в очень неустойчивом положении. Спасательная операция уже завершена, начался разбор завалов с помощью спецтехники.

Местные СМИ сообщают, что к ликвидации последствий обрушения также привлекли по меньшей мере 220 военных. В Минобороны Мексики рассказали, что участвуют в операции по обеспечению безопасности граждан и оказанию содействия населению.



Клаудиа Шейнбаум мэр Мехико На месте трагедии дежурит специально созданный штаб медиков. Мы собираем информацию обо всех пострадавших. Дело находится на контроле министра здравоохранения, министра социальной защиты и на моем личном контроле.

По словам Шейнбаум, в результате ЧП подтверждена гибель 23 человек. Среди них есть и несовершеннолетние, отметила она. Еще 65 пассажиров госпитализированы, заявила мэр мексиканской столицы. Данные постоянно обновляются.

Местная генпрокуратура уже приступила к расследованию происшествия. "Генпрокуратура начинает расследование, чтобы провести все экспертизы и выяснить, что именно произошло", – сказала Шейнбаум в эфире одного из телеканалов.

В генпрокуратуре сообщили, что на месте крушения работают эксперты в области фотографии, криминалистики и медицины. Участвуют в расследовании и судмедэксперты, добавили в ведомстве.

Мэр Мехико отдала распоряжение проверить все конструкции 12-й линии метрополитена. По ее итогам будет составлен экспертный отчет, написала Шейнбаум на своей странице в Twitter.

Было многолюдно

Фото: AP Photo/Marco Ugarte

Одной из пострадавших при обрушении метромоста стала 26-летняя местная жительница Марьяна. В разговоре с местными журналистами она сообщила, что в вагоне в момент инцидента было многолюдно.

"Мы только услышали громкий звук, и все полетело вниз", – рассказала она.



Марьяна одна из пострадавших при крушении метромоста в Мехико Было много людей, которые стояли и сидели в вагоне. И, когда поезд рухнул, мы взлетели и ударились о крышу.

По словам Марьяны, пассажиры после крушения пробыли в вагоне метро около 15 минут. Им удалось выбраться самостоятельно после того, как удалось разбить окно. Девушка отметила, что не получила серьезных травм, поэтому смогла помочь выбраться из вагона пожилым и раненым.

Очевидцы, чей поезд шел перед упавшим составом, в разговоре с РИА Новости подтвердили, что в районе 22.00 по местному времени в метро достаточно многолюдно.

"В это время многие возвращаются с работы. Это не час пик, но было людно", – сообщил один из пассажиров шедшего следом поезда.

По неподтвержденной информации, перед обрушением в одну из опор метромоста влетел автомобиль, возможно, это и могло стать причиной трагедии. Другие СМИ утверждают, что к обрушению могли привести трещины в опорах, которые остались после землетрясения 2017 года. С тех пор их якобы никто не ремонтировал.

В Мехико 12-я линия метрополитена считается проблемной. Она была открыта в 2012 году, но спустя два года ее пришлось временно закрыть из-за выявленных ошибок и нарушений при строительстве метромоста. Путепровод вновь ввели в строй только после его ремонта и реконструкции.