В Дагестане вторые сутки ищут пропавшего мальчика

16:48
Фото: ТАСС/Алена Кардаш
Девятилетний мальчик пропал в селе имени Шаумяна Кизлярского района в Дагестане. Вторые сутки ребенка ищут сотрудники МЧС и МВД региона, а также добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", передает пресс-служба отряда.
Сообщение о пропаже Гаджимагомеда Курамагомедова поступило 3 мая. Сообщалось, что мальчик ушел 2 мая гулять и не вернулся.
"На данный момент в поисково-спасательных работах принимают участие представители отряда "Лиза Алерт", местные жители, а также представители служб: МВД – около 100 человек, МЧС – 10 человек. Люди продолжают приезжать на место, получают и выполняют задачи в надежде найти ребенка, которого нет уже две ночи", – отметили в пресс-службе отряда.
Уточняется, что поиски ведутся и на природе, и в населенных пунктах. Волонтеры проверяют заброшенные здания, дворы, ямы, поля, линии воды на реках и водоемах.
В пресс-службе МВД Дагестана также отметили, что в регионе ведутся поиски пропавшего мальчика.
"Мы делаем все возможное, ищем всеми силами и способами с момента поступления заявления. Задействованы сотрудники ППС и ПДН района, в котором пропал мальчик, и близлежащих муниципалитетов. Будем надеяться на благоприятный исход", – сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что добровольцев в настоящее время не хватает. Для поиска нужны дополнительные силы. Желающие помочь могут сделать это, приехав в штаб, расположенный по адресу республика Дагестан, Кизлярский район, село имени Шаумяна, улица Ленина, здание школы.
"Также добровольцам не хватает скотча, бумаги А4, фонарей и аккумуляторов 18 650, а также воды в бутылках емкостью 0,5 литра, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)", – добавили в пресс-службе отряда.
По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.
Мальчику на вид 10–11 лет, его рост составляет около 130 сантиметров, телосложение худощавое, лысый, глаза карие, лицо кавказского типа. Одет в футболку черного цвета, бриджи светлого цвета, на ногах кроссовки.
Ранее в Красноярске был задержан мужчина, который незаконно удерживал восьмилетнего мальчика в заброшенном доме.
Следователи установили, что перед произошедшим 43-летний похититель на протяжении нескольких недель предлагал школьнику вместе жить, после чего увез его в заброшенный деревянный дом в центре города.
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