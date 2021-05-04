В Дагестане вторые сутки ищут пропавшего мальчика

Фото: ТАСС/Алена Кардаш

Девятилетний мальчик пропал в селе имени Шаумяна Кизлярского района в Дагестане. Вторые сутки ребенка ищут сотрудники МЧС и МВД региона, а также добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", передает пресс-служба отряда.

Сообщение о пропаже Гаджимагомеда Курамагомедова поступило 3 мая. Сообщалось, что мальчик ушел 2 мая гулять и не вернулся.

"На данный момент в поисково-спасательных работах принимают участие представители отряда "Лиза Алерт", местные жители, а также представители служб: МВД – около 100 человек, МЧС – 10 человек. Люди продолжают приезжать на место, получают и выполняют задачи в надежде найти ребенка, которого нет уже две ночи", – отметили в пресс-службе отряда.

Уточняется, что поиски ведутся и на природе, и в населенных пунктах. Волонтеры проверяют заброшенные здания, дворы, ямы, поля, линии воды на реках и водоемах.

В пресс-службе МВД Дагестана также отметили, что в регионе ведутся поиски пропавшего мальчика.

"Мы делаем все возможное, ищем всеми силами и способами с момента поступления заявления. Задействованы сотрудники ППС и ПДН района, в котором пропал мальчик, и близлежащих муниципалитетов. Будем надеяться на благоприятный исход", – сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что добровольцев в настоящее время не хватает. Для поиска нужны дополнительные силы. Желающие помочь могут сделать это, приехав в штаб, расположенный по адресу республика Дагестан, Кизлярский район, село имени Шаумяна, улица Ленина, здание школы.

"Также добровольцам не хватает скотча, бумаги А4, фонарей и аккумуляторов 18 650, а также воды в бутылках емкостью 0,5 литра, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)", – добавили в пресс-службе отряда.

По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.

Мальчику на вид 10–11 лет, его рост составляет около 130 сантиметров, телосложение худощавое, лысый, глаза карие, лицо кавказского типа. Одет в футболку черного цвета, бриджи светлого цвета, на ногах кроссовки.

Ранее в Красноярске был задержан мужчина, который незаконно удерживал восьмилетнего мальчика в заброшенном доме.

Следователи установили, что перед произошедшим 43-летний похититель на протяжении нескольких недель предлагал школьнику вместе жить, после чего увез его в заброшенный деревянный дом в центре города.

