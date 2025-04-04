Бастрыкин: в России остаются ненайденными более 1 095 пропавших детей

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В России остаются ненайденными свыше 1 095 пропавших несовершеннолетних, заявил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Половину этой статистики составляют подростки 15 лет и старше, подчеркнул он, добавив, что почти все эти дети пропали более года назад, а некоторые – более 30 лет назад.

Одной из причин ухода детей из дома, по словам Бастрыкина, является напряженная обстановка в семье и конфликты с близкими.

Глава СК рассказал, что успех в поиске пропавших детей зависит от того, насколько быстро и эффективно действуют правоохранительные органы на начальном этапе. Он также акцентировал внимание на растущей роли добровольческих поисковых отрядов.

В конце января этого года следователи начали проверку после пропажи девятилетней девочки, которая не вернулась домой в Железногорске. После заявления об исчезновении полицейские искали ребенка всю ночь. В поисках участвовали правоохранители, сотрудники МЧС и волонтеры.

Спустя время ее нашли живой в удовлетворительном состоянии. Медики сразу оказали ей необходимую медицинскую помощь. Выяснилось, что криминального подтекста в ее пропаже не было.