Свидетель рассказал о моменте ЧП с судном на Волге

04 апреля, 19:16
"Шла ватрушка из Самары... где протока, в которую можно уходить на Рождествено. Она боком кверху встала, ее перевернуло ветром, люди стали выбираться постепенно из воды на дно ватрушки", – уточнил Полукаров.
Немного позднее, по его словам, подошла другая ватрушка, которая начала подбирать пассажиров с опрокинувшегося судна.
Как сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области ТАСС, причиной происшествия, по предварительной информации, мог стать сильный ветер, порывы которого отнесли судно на льдины, где и порвалась воздушная подушка.
"По словам очевидцев, причиной произошедшего могло стать ухудшение погодных условий. В акватории Волги был сильный ветер", – говорится в сообщении.
Отмечается, что до этого в Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности днем 4 апреля из-за усиления ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.
ЧП случилось 4 марта во второй половине дня. Сообщалось, что судно опрокинулось в районе населенного пункта Рождествено около острова Проран в Самарской области. В результате инцидента люди оказались в воде, всех их доставили на сушу, детей среди них не было.
По данному факту возбудил уголовное дело Следственный комитет России. В настоящее время выясняются все детали случившегося.
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