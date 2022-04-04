СК возбудил уголовное дело из-за опрокидывания судна на Волге под Самарой

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту опрокидывания судна на воздушной подушке на Волге в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 "Статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося, изучаются документы, допрашиваются свидетели. Уточняется, что в результате инцидента в воде оказались 12 человек, всех их доставили на сушу, детей среди них не было.

Инцидент произошел 4 марта во второй половине дня. Сообщалось, что судно опрокинулось в районе населенного пункта Рождественно около острова Проран в Самарской области. Первоначально были данные об 11 пассажирах, находившихся в тот момент на борту.

