Число погибших в результате взрыва в доме в Орехово-Зуеве возросло до трех

Фото: Агентство "Москва"

Спасатели обнаружили третьего погибшего под завалами дома в Орехово-Зуеве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве в 21:13 обнаружен еще один погибший", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего в результате инцидента пострадало девять человек. Четверых пострадавших госпитализировали. Двое граждан проходят амбулаторное лечение.

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области также сообщила, что в настоящий момент сотрудники ведомства дежурят возле дома.

"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области обеспечивали работу экстренных служб и участвовали в эвакуации жильцов обрушившегося дома", – передает сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Взрыв газа произошел в жилом здании по адресу: улица Гагарина, дом №31. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшие получат материальную помощь.