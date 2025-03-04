Подозреваемый в убийстве главы района в Алтайском крае попал в реанимацию

Фото: телеграм-канал "Следком"

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко отправили в реанимацию в результате попытки совершить самоубийство. Об этом ТАСС рассказали в региональном следственном управлении СК России.

По данным следствия, злоумышленник находится в стабильном состоянии.

Онищенко был убит возле кафе во вторник, 4 марта, в селе Завьялово. По информации следователей, во время выхода из заведения в мужчину выстрелили из огнестрельного оружия.

По подозрению в совершении преступления задержали руководителя местного муниципального унитарного предприятия "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района" Анатолия Фенина. Мужчина пытался свести счеты с жизнью в своей машине.

В свою очередь, глава Алтайского края Виктор Томенко заявил, что расправа над главой администрации Завьяловского района стала большой трагедией. По его словам, расследование убийства находится на особом контроле. Томенко призвал наказать виновных в убийстве Онищенко по закону и справедливости.