Глава Алтайского края назвал трагедией убийство руководителя Завьяловского района

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Расправа над главой администрации Завьяловского района Алтайского края Николаем Онищенко стала большой трагедией, заявил глава региона Виктор Томенко. По его словам, расследование убийства находится на особом контроле.

"Большая трагедия произошла сегодня в Завьяловском районе – был убит глава Николай Онищенко, который работал на этом посту с 2022 года. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", – написал он в своем телеграм-канале.

Томенко призвал наказать виновных в убийстве Онищенко по закону и справедливости. В настоящее время в Завьяловском работает начальник департамента правительства Алтайского края по внутренней политике Николай Губерт, на время следствия муниципалитетом будет руководить один из заместителей главы администрации, добавил глава региона.

Онищенко был убит возле кафе во вторник, 4 марта, в селе Завьялово. По информации следователей, во время выхода из заведения в мужчину выстрелили из огнестрельного оружия.

Подозреваемого в совершении преступления задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержанным оказался руководитель местного муниципального унитарного предприятия "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района" Анатолий Фенин. Мужчина пытался свести счеты с жизнью в своей машине.