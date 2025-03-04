04 марта, 13:57Происшествия
Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае пытался совершить суицид
Фото: телеграм-канал Baza
Местный житель, который был задержан по подозрению в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, пытался свести счеты с жизнью в своей машине. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Сейчас мужчина доставлен в больницу, уточнили в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в силовых структурах региона, задержанным оказался руководитель местного муниципального унитарного предприятия (МУП) "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района" Анатолий Фенин.
Одной из причин совершения мужчиной преступления мог стать конфликт с Онищенко из-за увольнения подозреваемого с должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, о чем рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
Глава администрации Завьяловского района Алтайского края был убит днем 4 марта возле кафе, которое находится в селе Завьялово. По версии следствия, во время выхода из заведения в мужчину выстрелили из огнестрельного оружия. В связи с этим было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Правоохранители задержали местного жителя по подозрению в совершении данного преступления. По предварительным данным, злоумышленником мог оказаться один из непрямых подчиненных убитого.
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