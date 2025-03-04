СК: конфликт мог стать поводом для убийства главы района на Алтае

Фото: телеграм-канал "Следком"

Причиной убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко мог стать конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. Об этом пресс-служба регионального СУ СК России сообщила в телеграм-канале.

Онищенко был убит 4 марта около кафе, которое находится в селе Завьялово. По версии следователей, во время выхода из заведения в мужчину выстрелили из огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя. Им, как указали в силовых структурах, оказался руководитель лечебно-оздоровительного комплекса Анатолий Фенин.

В данный момент подозреваемый находится в больнице после попытки совершения суицида в собственном автомобиле, добавили в СК.

