RT: похищенную в Тюменской области 13-летнюю девочку вернули домой

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Похищенную в Тюменской области 13-летнюю школьницу вернули домой 3 февраля, пишет RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сейчас следователи опрашивают все источники и решают, заводить уголовное дело о похищении или нет.

Девочку похитили двое мужчин днем 30 января, подкараулив у выхода из школы. Они насильно посадили ее в автомобиль Kia Rio, после чего скрылись в неизвестном направлении.

СМИ считают, что, вероятно, ее хотели насильно выдать замуж, так как злоумышленниками являются члены цыганской диаспоры Тюменского района. Однако мама похищенной рассказала, что ранее не было случаев, когда 12-летних девочек отдавали замуж.

Известно, что незадолго до инцидента школьница подходила к подруге в слезах и просила подождать ее после уроков, так как якобы знала, что ее караулят. Тогда же она включила голосовое сообщение, в котором мужской голос заявлял, что замерз ждать ее на улице. Молодого человека, с которым общалась подросток, никто не знает. Она познакомилась с ним в приложении. Тогда по камерам лица похитителей определить не удалось.

Ее месторасположение удалось установить 31 января. Девочку обнаружили в Саратовской области. Полицейские, опросив очевидцев и изучив записи камер видеонаблюдения, идентифицировали транспортное средство, на котором неизвестные увезли подростка. После этого правоохранители установили маршрут их передвижения.