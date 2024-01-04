04 января, 07:37Происшествия
Кафе обрушилось в казахстанском Уральске из-за взрыва газа
Фото: 123RF/kzwwsko
В ночь на 4 января взрыв газовоздушной смеси произошел в кафе RIZYQ в казахстанском городе Уральск. В результате инцидента здание обрушилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент по ЧС Западно-Казахстанской области.
Спасатели ведут разбор завалов. На место прибыл глава региона Нариман Торегалиев. О возможных пострадавших пока не сообщалось.
Ранее 19-летний молодой человек получил травмы в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире жилого дома в Ижевске, его госпитализировали.
До этого два человека получили ранения в результате взрыва в многоквартирном доме на Федеральной территории (ФТ) "Сириус" в Краснодарском крае.
Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме под Волгоградом
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