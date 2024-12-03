На Краснопресненской набережной столкнулись три автомобиля

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Три легковых автомобиля столкнулись на Краснопресненской набережной, сообщается в телеграм-канале МЧС Москвы.

В результате ДТП пострадали пять человек. Одного из них из искореженной машины достали спасатели. Мужчину передали врачам. Всего госпитализировали троих человек.

Утром 3 декабря 16 машин и автобус попали в ДТП на Ленинградском проспекте. В результате аварии никто не пострадал. В связи с аварией движение в сторону центра по дублеру было затруднено.

Накануне несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле. Информация о пострадавших не уточнялась. В связи с этим движение было затруднено на 2,5 километра.

