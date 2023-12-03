Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР

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Украинские боевики атаковали Горловку в ДНР. В результате вражеских действий пострадали два человека. Представительство ДНР в СЦКК рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на улице Земнухова, 5 ранен мужчина 1960 года рождения. (В результате обстрела. – Прим. ред.) по улице Павлика Морозова, 34 ранен мужчина 1954 года рождения", – сообщается в публикации.

Ранее подросток пострадал в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка. Кроме того, вражеские силы атаковали с помощью артиллерии Ленинский район города. Травмы получили четыре мирных жителя: женщины 1961,1984 и 1995 годов рождения, а также девочка 2009 года рождения.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской народной республике.



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