Почти 80 прилетов зафиксировали в Белгородской области за сутки

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские военные за сутки, 2 декабря, нанесли по населенным пунктам Белгородской области более 80 ударов с помощью боеприпасов и дронов. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и 6 гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка – три и два артиллерийских снаряда соответственно", – сообщил он.

Кроме того, глава Белгородской области отметил, что в Наумовке с дрона Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили две взрывчатки. В Борисовском районе из миномета пять раз обстреляли окраину села Богун-Городок, а в Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпустили три минометных боеприпаса.

Также в Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Староселье, выпустив три снаряда. В Шебекинском городском округе украинские военные нанесли атаку семью минометными снарядами по хутору Мухин, по селу Новая Таволжанка – шесть, по селу Муром – три боеприпаса, а в селе Середа с БПЛА был сброшен осколочный снаряд.

"Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", – уточнил Гладков.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Украины над территорией Белгородской области. В военном ведомстве уточнили, что происшествие случилось в ночь на 30 ноября.



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