График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 08:18

Происшествия

Число погибших от землетрясения в Афганистане выросло до 8 человек

Фото: ТАСС/EPA/HAMID SABAWOON

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло до 8 человек. Об этом сообщает новостной портал Khaama Press.

Согласно данным журналистов, пострадавшими оказались около 200.

Подземные толчки мощностью 6,3 балла произошли в центральной части страны вечером 2 ноября. Трясение смогли почувствовать жители Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Известно, что землетрясение нанесло сильный ущерб Голубой мечети в городе Мазари-Шариф.

Ранее два землетрясения произошли на Камчатке. Очаг первого толчка магнитудой 5,8 залегал на глубине 32 километра. Эпицентр находился в 156 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. Второе, мощностью 5,5, было зафиксировано на 224 километра юго-восточнее этого города.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика