Число погибших от землетрясения в Афганистане выросло до 8 человек

Фото: ТАСС/EPA/HAMID SABAWOON

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло до 8 человек. Об этом сообщает новостной портал Khaama Press.

Согласно данным журналистов, пострадавшими оказались около 200.

Подземные толчки мощностью 6,3 балла произошли в центральной части страны вечером 2 ноября. Трясение смогли почувствовать жители Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Известно, что землетрясение нанесло сильный ущерб Голубой мечети в городе Мазари-Шариф.

