03 ноября, 16:41Происшествия
В Испании задержали 27 человек за производство и распространение детской порнографии
Фото: 123RF/jmespiga1949
Правоохранители в Испании задержали 27 человек за производство и распространение детской порнографии. Соответствующая информация появилась на официальном сайте испанского министерства внутренних дел.
"Агенты Национальной полиции задержали 27 человек в рамках операции по борьбе с производством, распространением и хранением детской порнографии. В разных частях страны было проведено 26 обысков в домах", – сообщается в материале ведомства.
Специалисты по борьбе с киберпреступностью начали расследование в начале 2020 года.
Как отметили в полиции, в числе задержанных оказался злоумышленник, который совершил свыше 100 киберпреступлений, известных также как "педофильный обман" в одной из соцсетей, которая пользуется популярностью у молодежи.
Ранее Мировой суд Москвы оштрафовал приложение для общения Discord на 6 миллионов рублей за неудаление порнографических изображений с несовершеннолетними и информации для привлечения к участию в подобных мероприятиях.
До этого Роскомнадзор пригрозил блокировкой фотохостингу Shutterfly из-за содержащейся на нем детской порнографии. На сервисе было выявлено 37 страниц с изображениями эротического и порнографического характера, где действующими лицами выступают несовершеннолетние.
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