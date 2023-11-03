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Правоохранители в Испании задержали 27 человек за производство и распространение детской порнографии. Соответствующая информация появилась на официальном сайте испанского министерства внутренних дел.

"Агенты Национальной полиции задержали 27 человек в рамках операции по борьбе с производством, распространением и хранением детской порнографии. В разных частях страны было проведено 26 обысков в домах", – сообщается в материале ведомства.

Специалисты по борьбе с киберпреступностью начали расследование в начале 2020 года.

Как отметили в полиции, в числе задержанных оказался злоумышленник, который совершил свыше 100 киберпреступлений, известных также как "педофильный обман" в одной из соцсетей, которая пользуется популярностью у молодежи.

Ранее Мировой суд Москвы оштрафовал приложение для общения Discord на 6 миллионов рублей за неудаление порнографических изображений с несовершеннолетними и информации для привлечения к участию в подобных мероприятиях.

До этого Роскомнадзор пригрозил блокировкой фотохостингу Shutterfly из-за содержащейся на нем детской порнографии. На сервисе было выявлено 37 страниц с изображениями эротического и порнографического характера, где действующими лицами выступают несовершеннолетние.

