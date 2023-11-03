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По подозрению в убийстве женщины на юге Москвы задержан ее отчим, сообщили в телеграм-канале следственного управления СК России по Москве.

Труп женщины 1986 года рождения был обнаружен в квартире на улице Академика Миллионщикова. Эксперты установили, что смерть женщины была насильственной, на теле погибшей обнаружены следы удушения. Правоохранителям, в свою очередь, удалось задержать подозреваемого.

"В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", – заявили в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что в настоящее время ведется расследование уголовного дела, в рамках которого эксперты установят все обстоятельства случившегося.

Немногим ранее столичная прокуратура сообщила, что тело женщины 1957 года рождения нашли в Большом Ангарском пруду в Дмитровском районе на севере Москвы. Эксперты не обнаружили на теле погибшей признаков насильственной смерти. Прокуратура намерена выявить точную причину смерти женщины по результатам судмедэкспертизы.

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