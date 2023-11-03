Тело женщины обнаружили в Большом Ангарском пруду на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело женщины нашли в Большом Ангарском пруду в Дмитровском районе на севере Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, тело женщины 1957 года рождения не имеет признаков насильственной смерти.

"На месте работу правоохранительных органов координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин", – добавили в прокуратуре.

Ведомство теперь проконтролирует выяснение всех обстоятельств этого инцидента и выявит точную причину смерти по результатам судмедэкспертизы.

Ранее части женского тела, упакованные в полиэтиленовые мешки, нашли разбросанными возле детского сада в Орске. Отмечается, что уже задержан подозреваемый – 41-летний сожитель погибшей. Он был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

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