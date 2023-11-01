Части женского тела нашли около детсада в Орске

Фото: Следственный комитет РФ

Части женского тела, упакованные в полиэтиленовые мешки, нашли разбросанными возле детского сада в Орске. Об этом сообщается на странице управления СК по Оренбургской области в соцсети "ВКонтакте".

Фрагменты тела нашли 1 ноября на улице Шалина. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий следователи вместе с полицейскими установили личность погибшей. Ей оказалась 38-летняя местная жительница.

Отмечается, что уже задержан подозреваемый – 41-летний сожитель погибшей. Он был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее сообщалось, что расчлененное мужское тело нашли в реке у трассы А-181 "Скандинавия" в Ленобласти. Труп обнаружили в реке Перовке в районе моста, расположенного на 83-м километре трассы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

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