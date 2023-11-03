Задержан подозреваемый в убийстве женщины в квартире на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Задушенную женщину нашли в квартире на улице Академика Миллионщикова. Подозреваемый в ее убийстве был задержан правоохранителями. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичного главка Следственного комитета РФ.

Как уточнили в ведомстве, труп женщины 1986 года рождения обнаружили 2 ноября с признаками насильственной смерти в виде удушения. По данному факту завели уголовное дело об убийстве.

Следователи осмотрели место случившегося и допросили соседей. В рамках расследования данного инцидента планируется провести судебные экспертизы.

В полиции РИА Новости рассказали, что подозреваемого в совершении преступления удалось задержать.

Ранее мужчина задушил собственного отца в квартире жилого дома на Ярославском шоссе в Москве. По данным столичной прокуратуры, 34-летний злоумышленник сначала бил лежащего на полу родственника по голове и телу. После этого он обхватил его за шею и начал душить. В результате от полученных травм 61-летний потерпевший скончался.

Нападавшего задержали. Ему предъявили обвинение в совершении убийства, а затем заключили мужчину под стражу.



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