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Происшествия

17:28

Посольство РФ опровергло гибель россиян при крушении Ан-26 в Южном Судане

происшествия транспорт

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

На борту грузового самолета Ан-26, разбившегося в Южном Судане, не было российских граждан. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте посольства РФ в Уганде.

"В связи с обращениями российских средств массовой информации посольство сообщает, что на борту разбившегося 2 ноября близ столицы Южного Судана Джубы грузового самолета Ан-26, выполнявшего рейс по доставке дизельного топлива в населенный пункт Мабан штата Верхний Нил, российских граждан не было", – говорится в сообщении диппредставительства.

О крушении самолета стало известно 2 ноября. В СМИ сообщалось, что в результате происшествия погибли пять человек, среди которых могли быть двое граждан РФ.

Посольство РФ выясняет обстоятельства крушения Ан-26 в Южном Судане

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