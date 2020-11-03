Двоих человек задержали в связи с инцидентом на центральном вокзале в Утрехте

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Двоих человек задержали из-за инцидента на центральном вокзале в голландском Утрехте. Об этом передает нидерландский телеканал NOS.

По информации СМИ, полицейские ищут мужчину, заявившего нечто подозрительном или вызывающем тревогу. Слова неизвестного привели к эвакуации вокзала, начата проверка.

Помимо того, стражи порядка направили на данный вокзал спецгруппу по работе с взрывчатыми веществами.

Накануне в Вене совершили вооруженные нападения на людей. Сообщалось о четырех погибших и 17 пострадавших в результате происшествия. 3 ноября еще один пострадавший скончался в больнице.

В связи со случившимися в Австрии нападениями объявили трехдневный траур.