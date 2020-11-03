Посольство РФ не знает, есть ли россияне среди жертв стрельбы в Вене

Фото: AP Photo/Ronald Zak

Посольство России в Австрии не располагает информацией о жертвах стрельбы в Вене, сообщает РИА Новости.

Есть ли среди погибших или раненых российские граждане, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о трех жертвах трагедии. Среди них двое мужчин и одна женщина. Четвертый погибший – сам преступник.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельбу по прохожим в Вене открыл по меньшей мере один исламистский террорист, который симпатизировал запрещенной в РФ группировке ИГИЛ. Глава МВД призвал жителей города по возможности оставаться дома.

Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне у синагоги на Зейтенштетенгассе. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее терактом. По мнению представителя властей, в ходе следствия не исключается антисемитский мотив нападавших.

Одного из нападавших неизвестных обезвредила полиция, другой по-прежнему находится в бегах. В связи с этим в Вене временно отменят школьные занятия, пока в городе сохраняется опасность.

