Пропавший в Сочи певец Легостаев найден живым

12:37
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Певец Константин Легостаев, который считался пропавшим без вести при купании в море, найден живым, сообщает РИА Новости.
Днем 3 октября жители Сочи увидели российского певца на улице Первомайской города-курорта и сообщили об этом в правоохранительные органы.
Сейчас музыкант находится в следственном отделе, где устанавливаются обстоятельства случившегося, а также где мужчина находился. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что полиция в Сочи организовала проверку по факту исчезновения 46-летнего мужчины. До этого в Сети появились кадры, на которых видно, как мужчина пошел купаться в море. Авторы постов уверяли, что обратно на берег человек не вышел.
Сообщалось, что мужчиной на видео является Константин Легостаев. В Следственном комитете подтвердили, что пропавший в море человек – именно российский певец.
Также сообщалось, что перед исчезновением в море Легостаев произнес фразу: "Наконец-то у моего настроения нет цвета". Он также сообщил о планах снять клип на свою новую песню на следующий день, после чего глубоко вздохнул и отвел взгляд вдаль. Затем Легостаев нырнул в море.
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