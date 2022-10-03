Пропавший в Сочи певец Легостаев найден живым

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Певец Константин Легостаев, который считался пропавшим без вести при купании в море, найден живым, сообщает РИА Новости.

Днем 3 октября жители Сочи увидели российского певца на улице Первомайской города-курорта и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Сейчас музыкант находится в следственном отделе, где устанавливаются обстоятельства случившегося, а также где мужчина находился. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что полиция в Сочи организовала проверку по факту исчезновения 46-летнего мужчины. До этого в Сети появились кадры, на которых видно, как мужчина пошел купаться в море. Авторы постов уверяли, что обратно на берег человек не вышел.

Сообщалось, что мужчиной на видео является Константин Легостаев. В Следственном комитете подтвердили, что пропавший в море человек – именно российский певец.

Также сообщалось, что перед исчезновением в море Легостаев произнес фразу: "Наконец-то у моего настроения нет цвета". Он также сообщил о планах снять клип на свою новую песню на следующий день, после чего глубоко вздохнул и отвел взгляд вдаль. Затем Легостаев нырнул в море.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!