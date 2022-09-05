Двое россиян утонули в Абхазии

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Двое россиян утонули в Гаграх. Еще одного удалось спасти, он находится в районном медучреждении, сообщает МЧС Абхазии.

По информации министерства, среди погибших – житель Тюменской области Виктор Корнейчук 1992 года рождения и москвич Владислав Бабич 1985 года рождения.

Туриста из Уфы при этом удалось спасти. На данный момент он находится в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее служащие Росгвардии спасли семерых человек в Керченском проливе. Во время первого инцидента группу отдыхающих из трех человек на самодельном плоту унесло от берега. Росгвардейцы отправились им на помощь на спасательном катере "СКАТ" и доставили людей на берег. Чуть позже с другой группой отдыхающих произошел аналогичный случай.

Также была спасена одна пожилая женщина. В районе Молодежного пляжа она запуталась в рыболовной сети и чуть не утонула, однако военнослужащим удалось оперативно вытащить ее из воды.