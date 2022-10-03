Певец Константин Легостаев пропал при купании в Сочи

09:42
Фото: телеграм-канал SHOT
Полиция в Сочи организовала проверку по факту исчезновения 46-летнего мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина пошел купаться в море. Авторы постов уверяли, что обратно на берег человек не вышел. Сообщалось, что мужчиной на видео является российский певец Константин Легостаев.
В региональном управлении МВД отметили, что материал по факту пропажи мужчины зарегистрировали в дежурной части. Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, в Следственном комитете подтвердили, что пропавшим в море человеком является именно российский певец.
"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 46-летнего Константина Легостаева. По предварительным данным, вечером 2 октября 2022 года мужчина находился на территории одного из пляжей в Центральном районе города Сочи. В указанный период он направился в море и на берег не вернулся. До настоящего времени местонахождение Константина Легостаева неизвестно. Приметы пропавшего Константина Легостаева: рост – около 182 сантиметров, спортивного телосложения", – говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В ведомстве добавили, что в настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы, в том числе вдоль прибрежной линии. К поискам певца привлечены сотрудники экстренных служб и полицейские. Следствие выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что двое россиян утонули в Гаграх. Еще одного удалось спасти, он находится в районном медучреждении. Среди погибших – житель Тюменской области Виктор Корнейчук 1992 года рождения и москвич Владислав Бабич 1985 года рождения. Туриста из Уфы удалось спасти.
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