Певец Легостаев сказал загадочную фразу перед исчезновением в море

Фото: телеграм-канал SHOT

Российский певец Константин Легостаев перед исчезновением в море в Сочи сказал странную фразу, сообщает Пятый канал.

"Наконец-то у моего настроения нет цвета", – произнес музыкант.

Он также сообщил о планах снять клип на свою новую песню на следующий день, после чего глубоко вздохнул и отвел взгляд вдаль. Затем Легостаев нырнул в море, друзья потеряли певца из виду, а он до сих пор не вышел на связь.

Ранее сообщалось, что полиция в Сочи организовала проверку по факту исчезновения 46-летнего мужчины.

До этого в Сети появились кадры, на которых видно, как мужчина пошел купаться в море. Авторы постов уверяли, что обратно на берег человек не вышел. Сообщалось, что мужчиной на видео является российский певец Константин Легостаев.

В Следственном комитете подтвердили, что пропавший в море человек – именно российский певец.

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