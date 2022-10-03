Певец Легостаев сказал загадочную фразу перед исчезновением в море

11:53
Фото: телеграм-канал SHOT
Российский певец Константин Легостаев перед исчезновением в море в Сочи сказал странную фразу, сообщает Пятый канал.
"Наконец-то у моего настроения нет цвета", – произнес музыкант.
Он также сообщил о планах снять клип на свою новую песню на следующий день, после чего глубоко вздохнул и отвел взгляд вдаль. Затем Легостаев нырнул в море, друзья потеряли певца из виду, а он до сих пор не вышел на связь.
Ранее сообщалось, что полиция в Сочи организовала проверку по факту исчезновения 46-летнего мужчины.
До этого в Сети появились кадры, на которых видно, как мужчина пошел купаться в море. Авторы постов уверяли, что обратно на берег человек не вышел. Сообщалось, что мужчиной на видео является российский певец Константин Легостаев.
В Следственном комитете подтвердили, что пропавший в море человек – именно российский певец.
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