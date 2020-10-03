ВВС исключили влияние самолета с сыном командующего на крушение Ан-26

03 октября, 16:35
Фото: AP/Andriy Andriyenko
В командовании Воздушных сил Украины опровергли информацию о том, что на крушение самолета Ан-26 могла повлиять приоритетная посадка борта, на котором находился сын командующего ВВС Сергея Дроздова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
"Это прямая ложь и манипуляция! Этот самолет ни в коем случае не повлиял на катастрофу Ан-26. Расследование страшной авиакатастрофы продолжается. Надо установить правду, виновных и все детали трагедии", – сказано в сообщении.
Накануне глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что перед самолетом Ан-26, который потерпел крушение, посадку совершил борт, с находившимся на нем сыном командующего ВВС Украины Сергея Дроздова.
"Вы [командующий ВВС Украины Сергей Дроздов] сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили <...> Я просто констатирую факт, что на втором борту был сын Дроздова", – высказался Кучер в эфире телеканала "Украина".
Дроздов при этом призвал не делать выводов, если человек не разбирается в порядке выполнения полетов. По его словам, приоритет посадки отдается самолету с недостатками. В случае с Ан-26 такого запроса не поступало.
При этом глава ВВС подчеркнул, что не давал указаний по поводу посадки руководителю полетов.
Катастрофа произошла 25 сентября во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку. На борту было 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Двое курсантов выпрыгнули из самолета. Один из них умер уже в больнице, жизни второго ничего не угрожает. Всего погибли 26 человек.
Назывались три основные версии катастрофы: ненадлежащее обслуживание, техническая неисправность, ошибка экипажа или лиц, ответственных за управление полетами. Предварительно, командир воздушного судна перед аварией по рации сообщил о проблемах с двигателем
26 сентября было объявлено президентом Украины Владимиром Зеленским днем траура.
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