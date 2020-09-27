Выживший в крушении Ан-26 рассказал, как ему удалось спастись

17:46
Фото: ТАСС/Sergey Khrupov/EPA
Выживший при крушении самолета Ан-26 курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись. Об этом сообщил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.
"Парень уже рассказывает о случившемся. Все, что он вспомнил, изложено в протоколе допроса. Не хотелось бы нагружать его лишними вопросами", – пояснил Кучер.
Он рассказал, что по словам курсанта, в момент пожара его прикрыло частью самолета, что и помогло выжить.
Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в пятницу, 25 сентября, во время учебного полета возле города Чугуев. На борту, помимо экипажа, находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.
Пока называются три основные версии катастрофы: ненадлежащее обслуживание, техническая неисправность, ошибка экипажа или лиц, ответственных за управление полетами. Предварительно, командир воздушного судна перед аварией по рации сообщил о проблемах с двигателем.
Спасательная операция в районе катастрофы Ан-26 под Харьковом завершена
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